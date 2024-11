Lanotiziagiornale.it - San Siro in vendita, Sala contestato da cittadini e comitati: “Lo stadio non è tuo, è nostro”

Fischi e cartellini rossi per l’espulsione del sindaco Beppe. E ancora, grida di disapprovazione e fischi. “Sannon è vostro, venga ristrutturato”, “Vergogna”, gli slogan scanditi daiappartenenti ai varicivici, ambientalisti e di quartiere, accorsi ieri in Consiglio Comunale per ascoltare il primo cittadino chiamato a illustrare la “vicenda” nuovodi San.San, un affare “privato” trae i clubUn intervento atteso da consiglieri comunali e dai milanesi da molti mesi, visto chefino a oggi ha sempre gestito l’affarein totale autonomia. Un affare “privato” tra lui e i fondi di investimento proprietari di Milan e Inter. Un intervento che avrebbe dovuto quindi diradare i molti dubbi su un’operazione che, se andrà a buon fine, con la cessione ai club del Meazza e delle appetitosissime aree limitrofe, dovrebbe portare nelle casse di palazzo Marino 197 milioni di euro.