Lettera43.it - Russia, la Duma approva la legge: «No ad adozioni verso Paesi che consentono il cambio sesso»

Lahato in seconda e terza lettura una nuovache vieta l’adozione internazionale di minori russiin cui ildi genere è consentito. Il disegno di, presentato a luglio da un gruppo di parlamentari guidati dal presidente della Camera bassa Vyacheslav Volodin. Secondo le disposizioni della norma, i cittadini di Stati dove è ammessa la riassegnazione di genere tramite intervento medico, inclusi trattamenti farmacologici, non potranno adottare minori russi.Volodin: «Vogliamo proteggere i bambini da potenziali pericoli»Volodin ha sottolineato che laè stata pensata per proteggere i bambini da «potenziali pericoli», spiegando come in alcuni, tra cui Italia, Germania, Austria, e Norvegia, non esistono limiti d’età per ildi genere, mentre altri ottofissano età minime per i minori interessati alla transizione.