Rubrica dell’Arsenal sul Chelsea Pedro Neto regista e altro ancora

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Per Mertesacker,e Ousmane Diomande (foto di Alexander Hassenstein, Mike Hewitt, Gualter Fatia/Getty Images)È difficile valutare realmente il risultato deldal punto di vista.Di solito, un punto allo Stamford Bridge non sarebbe una brutta cosa e c’erano sicuramente alcuni aspetti positivi da trarre per l’Arsenal dalla partita.Pensavo che probabilmente l’avessero quasi oscurato. A volte hanno giocato delle belle cose, hanno creato più occasioni di quante ne avessero fatte per un po’ e hanno segnato un bel gol con Gabriel Martinelli.Il ritorno di Martin Odegaard è stato ovviamente enorme e il fatto che abbia giocato 90 minuti in una partita ad alta intensità dopo così tanto tempo è stato incredibile. Non è stata una sorpresa che non fosse apparso al meglio, ma ha comunque giocato molto bene tutto sommato e ha mostrato cosa era mancato all’Arsenal in sua assenza.