Panorama.it - Ricette bianche si cambia, dal 2025 addio carta e spazio al digitale

Leggi su Panorama.it

Più digitali menocee. Così saranno lemediche del prossimo futuro, come indicato dal governo nella Manovra di bilancio. Il formato elettronico riguarderà le prescrizionidedicate ai farmaci di fascia C, quelli a carico del cittadino. Un elenco lungo in cui trovanoil paracetamolo e la pillola anticoncezionale, oltre a cortisonici, diversi antibiotici e integratori, che nel complesso generano una spesa annuale per gli italiani attorno ai 3,5 miliardi di euro. Il cambio di marcia avverrà l’anno prossima per proseguire il processo di dematerializzazione delle prescrizioni mediche, già iniziato con lerosse, dedicate ai medicinali di classe A, che sono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Come riportato nella manovra, la disposizione mira a “potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico”.