Qui la benzina costa solo 015 centesimi al litro | si trova a pochi chilometri dall’Italia

Notizie.com - Qui la benzina costa solo 0,15 centesimi al litro: si trova a pochi chilometri dall’Italia

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Lacontinua ad avere un prezzo elevato in Italia, ma basta spostarsi di qualche chilometro perre prezzi decisamente più vantaggiosi.Il caroè un problema che si ripresenta ciclicamente e che diventa oggetto di discussione e analisi a livello nazionale. Nel 2024 le oscillazioni del prezzo del greggio sono state parecchie e abbiamo vissuto periodi in cui il costo dei barili ha avuto un’influenza diretta e decisamente rilevante sul pieno della nostra auto.Qui la0,15al: si– Ansa Foto – notizie.comUn trend che per fortuna è cambiato già a partire da settembre (il 9 abbiamo assistito ad un taglio del 18% che ha portato il costo di un barile a 71 dollari, esattamente come in questi giorni), mese in cui il costo del greggio si è attestato su livelli più bassi permettendo a tutti di respirare.