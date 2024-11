Piovono bonus nella Manovra | dai 500 euro per i figli under 14 ma solo per redditi bassi all’idea di estendere i 100 euro per Natale le proposte della maggioranza

Leggi su Open.online

«Abbiamo fatto un intervento significativo per le famiglie con, perché senzanon c’è futuro per questo Paese». Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rivendica la bontà delle misure contenutelegge di Bilancio a sostegno delle famiglie. Lo fa durante un evento elettorale a sostegno di Donatella Tesei, candidata alle Regionali umbre dei prossimi 17 e 18 novembre. Ma oltre albebè e ai contributi per gli asili nido, laha presentato una serie di emendamenti che vannodirezione di introdurre nuovila platea beneficiari di quelli già previsti (elunedì prossimo si capirà davvero quali il governo accetterà di tenere e quali no). La costante è la generosità delle elargizioni con chi ha più. Ad esempio, Fratelli d’Italia, in una proposta di modifica alla, ha chiesto di inserire nel testo un contributo di 500l’anno per ciascunoo a carico, fino a 14 anni, per rimborsare alla famiglia le spese in doposcuola, corsi di lingua, sport, percorsi didattici culturali, turistici o di educazione musicale.