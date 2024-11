Ostia, il Grassi si illuminerà di viola per la giornata mondiale dei nati prematuri

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 12 novembre- Un bambino su 10 nel mondo nasce prematuro: quasi 15 milioni di bambini ogni anno. Domenica 17 novembre si celebra ladei.“Anche la nostra azienda ha deciso di aderire a questa speciale ricorrenza nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cura dei neo, promuovere la ricerca sulle cause e la prevenzione dellatà e dare voce, sostegno e conforto alle famiglie dei piccoli pazienti. Ildi, a partire dalle prime ore di domenica e per tutta la, sarà illuminato di, il colore dellatà”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.“Latà è una condizione che si verifica quando un bambino nasce prima del termine previsto della gravidanza, ovvero prima delle 37 settimane di gestazione e che può portare a numerose complicanze, tra cui problemi respiratori, infezioni, emorragie cerebrali e ritardi nello sviluppo del bambino.