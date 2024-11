Nations League Haddad | Giocatori e tifosi israeliani sono i benvenuti in Francia

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“I calciatori e iine a Parigi. Il conflitto tra Israele e Palestina è stato strumentalizzato per attaccare gli ebrei in Europa. Quando si attaccano gli ebrei in, si attacca la, si attacca la Repubblica. Questo è un tema su cui si dovrebbe riflettere a livello europeo”. Queste le parole del ministro francese per l’Europa Benjamin, a due giorni dalla sfida ditrae Israele. Nonostante i timori di disordini dopo le violenze contro ila settimana scorsa ad Amsterdam, la partita si disputerà allo Stade France. Secondo il Consiglio nazionale di sicurezza,state identificate organizzazioni intenzionate ad attaccare Israele in diverse città europee, tra cui Parigi.: “in” SportFace.