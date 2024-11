Piperspettacoloitaliano.it - L’Amica Geniale 4 recensione quarta stagione: tutto cambia, ma non per Lila e Lenù

Leggi l'articolo completo su Piperspettacoloitaliano.it

, ladella fiction di Rai 1– Storia della bambina perduta è lae ultimadella saga televisiva, tratta dai libri best-seller di Elena Ferrante. Si, sia nel reparto artistico che nella sceneggiatura, perché è il tempo che non può fermarsi. D’altronde è questa la magia di, conosciuta inil mondo con il titolo internazionale My Brillant Friends. La storia diprosegue, ma cosa ne pensiamo di questaserie ? Ecco la nostra valutazione edi4.Alba Rohrwacher e Irene Maiorino perfette nei ruoli diadulteLariparte in perfetta armonia con le precedenti, non perdendo il filo del racconto. Merito assoluto di Alba Rohrwacher, che ha saputo incarnare perfettamente il ruolo di Lenu adulta.