Lapresse.it - Lamezia Terme, aggredito il primario del Pronto soccorso

Un’altra aggressione a personale sanitario. Ieri sera a, in provincia di Catanzaro, è statoildel, Rosarino Procopio. A quanto si apprende Procopio sarebbe stato colpito dal parente di un paziente.“L’aggressione subita ieri sera dal dottor Rosarino Procopio è un evento che lascia allibiti. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro esprime profonda solidarietà al medico, ma condannare un’aggressione premeditata come questa è, purtroppo, tristemente scontato. Davanti a questo gesto bisogna fare di più; ci aspettiamo una risposta forte da parte delle Autorità competenti, perché questi fenomeni danneggiano, oltre al personale sanitario anche tutta l’utenza. In questo caso non sono neanche invocabili possibili giustificazioni come la tensione emotiva, non è tollerabile che si entri in un ospedale con un manganello per imporre con la forza e la violenza un abuso.