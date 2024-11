Ilrestodelcarlino.it - L’affondo di Meloni al sindaco: “Da te una doppia faccia”. E Ugolini: “Stop occupazione Pd”

Bologna, 12 novembre 2024 – “Diffidate da chi ha unain pubblico e un’altra in privato. A Lepore, e vale per tutti, io chiedo coerenza”. Probabilmente non chiedevano invece di meglio gli oltre mille militanti che oggi al Savoia hanno assistito alla dura reprimenda del premier Giorgiaaldi Bologna. Il terreno da lotta nel fango istituzionale è ancora strascico dei fatti di sabato, con gli scontri collettivi-polizia e Lepore che ha accusato “Roma” di aver inviato “300 camicie nere” a Bologna (per il corteo di estrema destra che ha acceso la super miccia). Il paesaggio di sfondo, invece, è il voto per l’Emilia-Romagna del 17-18 novembre, per il quale ieri il centrodestra unito ha chiuso la campagna al Regency di via del Pilastro., assente fisicamente causa trattativa fiume con i sindacati per la manovra, ha arringato i suoi dai maxischermi.