La visita di Mattarella in Cina, bilancio positivo

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Lascia un pesante disagio da smaltire a denti stretti quanto di contraddittorio contengano, per buona sorte non ancora in maniera consolidata, gli spettacoli che riescono a dare le cosiddette pietre miliari del Paese agli italiani e al mondo. Per fortuna gli stessi non si lasciano assuefare dall’ andazzo: solo per abbondare, è bene ripetere che il riferimento va alla giustizia, più precisamente a parte di coloro che la amministrano. Non così quando la Nazione Italia, meglio quanti la rappresentano, va in trasferta, dove riesce a farsi valere, come accade molte volte alla Nazionale di calcio. In questa occasione si vuole ritornare sullo scopo e il significato delladurata una settimana e conclusasi ieri del Presidenteal suo omologo cinese XI Jimping. Arrivato nella capitale, accompagnato dal suo ospitante, ha fatto tappa non solo a Pechino ma anche in altre città importanti, soprattutto dal punto di vista economico.