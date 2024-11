Lanazione.it - La Spezia: sequestrato yacht di 22 metri del valore di 900mila euro

La, 12 novembre 2024 – I funzionari del reparto antifrode dell'Ufficio delle Dogane dellae i militari della Guardia di Finanza della, hanno intercettato unoda diporto di circa 22, deldi, che, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, è stato sottoposto a sequestro per contrabbando doganale su provvedimento del gip. Attraverso approfonditi accertamenti, è stato possibile ricostruire le rotte percorse dal natante dal 2020 ad oggi. Ebbene, è emerso che loha stazionato ininterrottamente per oltre diciotto mesi nelle acque territoriali dell'Ue, non rispettando le condizioni per l'esenzione dai diritti doganali di confine per i mezzi di trasporto marittimo battenti bandiera extra-pea, in questo caso la Svizzera, in regime doganale di ammissione temporanea.