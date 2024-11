Calciomercato.it - La sanzione è arrivata, maxi penalizzazione: precipitano in classifica

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

La Figc ha emesso la propria sentenza e per il club c’è da ricostruire l’intero campionato: la stangata è pesantissimaLa sosta per le Nazionali non manda in pausa anche polemiche e veleni del calcio italiano. Quelli non si riposano mai e un’ulteriore conferma la si è avuta durante l’ultimo weekend di campionato.Lain(LaPresse) – Calciomercato.itLo sfogo di Conte è stato l’apice di una serie di polemiche sulle conduzioni arbitrali e non solo, il tutto arrivato al termine di una settimana che ha visto le notizie anche sulle indagini a carico del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per l’arrivo in azzurro di Kostas Manolas. Si attende ora di capire se ci saranno rivolti dal punto di vista della giustizia sportiva che intanto prosegue il suo corso e punisce pesantemente il club.