Lettera43.it - La nipote avvocata di Messina Denaro ora lavora al ministero dell’Istruzione e del Merito

Lorenza Guttadauro, che fino alla morte di Matteoè statadello zio capomafia, da qualche tempo si è trasferita a Roma, doveale del. Per la precisione all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, spiega Repubblica. Come ha detto al quotidiano romano Anna Paola Sabatini, direttrice generale dell’Usr, Guttadauro è «impiegata presso l’ufficio pensioni di un’articolazione provinciale», dopo essere stata assunta «a seguito di rituale concorso».L’arresto di Matteosulle prime pagine dei giornali (Getty Images).Guttadauro è figlia di RosaliaDenato, condannata a 14 anni di carcereGuttadauro, che nel frattempo si è cancellata dall’albo degli avvocati, è figlia di Rosalia– detta Rosetta – sorella del boss e determinante nell’indagine che ha portato al suo arresto, in quanto non aveva distrutto i pizzini (dove lei era indicata come “Fragolona”) in cui si diceva che il capomafia era malato di tumore al colon, dando una pista decisiva agli inquirenti.