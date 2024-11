Zonawrestling.net - Kurt Angle: “L’AEW mi propose due diversi contratti, avrei dovuto lottare e cosi non accettai”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

ha avuto una carriera incredibile, con un anno da rookie impressionante che lo ha reso rapidamente una leggenda del wrestling. La medaglia d’oro olimpica, non sale sul ring da oltre cinque anni: il suo ultimo match è stato contro Baron Corbin a WrestleMania 35 nel 2019, che si è rivelato essere il suo ultimo incontro, e da allora non ha più combattuto. Durante la trasmissione Inside the Ropes, è stato chiesto ase fosse mai stato interessato a lavorare con. Le sue parole“mi ha contattato un paio di volte. Tony Khan mi adora, da quello che ho sentito, non so se sia vero o meno. Mi avevano offerto duee, sfortunatamente, entrambi avevano a che fare con il wrestling e sapevo di non potercela fare”.