Ilveggente.it - Juventus-Arsenal, Champions League femminile: tv, formazioni, pronostico

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

è una partita valida per la terza giornata della. Dove vederla,e pronosticiTorna la. E dopo aver perso in casa contro il Bayern Monaco, ladi Canzi, che in campionato guida la classifica con tutte vittorie e un solo pareggio dopo il girone d’andata, ospita l’nella massima competizione europea.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itDue squadre appaiate a quota tre punti dopo due giornate, visto che entrambe hanno vinto contro il Valerenga e perso contro le tedesche. Un gol fatto e due subiti quelli della Juve in questo avvio, mentre sono sei le reti segnate dalle inglese e altrettante quelle prese. Diciamo che questo rende l’idea della partita che sarà: sicuramente aperta a qualsiasi risultato finale, ma con alcune certezze che evidentemente ci sono e non possono essere ignorare.