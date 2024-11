Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti a casa di Gianni Morandi a Bologna: la musica, l’allegria e l’amicizia su Instagram

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 12 novembre 2024 – “Ciao Jova! Ti ricordi la canzone che mi hai fatto ascoltare qualche giorno fa? Mi torna sempre in mente. Perché non la metti a posto, la concludi e proviamo a registrarla? Grazie, fratello.Ti abbraccio forte”. Un post apparso circa tre settimane fa nel profilodie venerdì 15 novembre il singolo ‘L’attrazione’ uscirà su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Epic Records/Sony Music Italy. Un sodalizio artistico quello tranato nel 2021 con ‘’ e continuato con ‘apri tutte le porte’ che è diventata una vera e propria amicizia. La stessa che li vede protagonisti un piccolo reel con Jova che arriva adell’artista bolognese e abbraccia e baciae sua moglie Anna. Poi la collaborazione le risate e i sorrisi in sala d’incisione fino all’uscita prevista appunto per venerdì.