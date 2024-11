Inter-news.it - Inter, ora le Nazionali: occhio agli infortuni | Inter Chat Live

Leggi su Inter-news.it

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La puntata di oggi verterà sui tantinerazzurri partiti per questa sosta. Ovviamente c’è sempre da monitorare qualsiasi situazione, perché lepurtroppo nascondono sempre delle insidie. A tal proposito,alle condizioni di Hakan Calhanoglu, il quale non si è allenato con la nazionale della sua Turchia. Nella parleranno fra pochissimo Romina Sorbelli in conduzione, insieme ai redattori Ivan Vanoni ed Emanuele Rossi.