Inter in crescita ma la pausa arriva nel momento migliore! I numeri da sosta a sosta

Laper le Nazionaliin unquasi “scomodo” per l’, che stava attraversando una fase di notevole. I nerazzurri, allenati da Simone Inzaghi, avevano infatti trovato continuità e solidità in tutte le competizioni.IDA– Dal ritorno dalla precedentedi ottobre, l’ha accumulato 5 vittorie su 7 partite ufficiali, mantenendo una serie positiva di risultati senza sconfitte. In campionato, i nerazzurri si sono distinti per la qualità offensiva, essendo la seconda squadra con più gol realizzati (26 reti in dodici giornate), segno di un attacco prolifico e di una fase offensiva che sta producendo risultati concreti. Questisottolineano ladel gruppo di Inzaghi, che è riuscito a dare identità e stabilità alla squadra nonostante un calendario fitto e impegnativo.