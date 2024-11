Uominiedonnenews.it - Inganno, Anticipazioni: Ozan Crede Di Essere Diventato Un Assassino!

Leggi l'articolo completo su Uominiedonnenews.it

è certo diun, mentre il cerchio attorno a lui, tra Oltan e Kaan, si stringe sempre di più. Per Guzide i problemi proseguono!prosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà anche, il primogenito di Guzide. Quest’ultimo finirà in una situazione sempre più complessa e alla fine rischierà diaccusato di un omicidio proprio come è successo alla sorella Oylum. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?Scoprendo delle spese sospette sul conto corrente di suo marito, Guzide inizia a sospettare che l’uomo le stia nascondendo qualcosa. Così decide di approfondire e con sua enorme sorpresa scopre che il suo amato Tarik ha una relazione clandestina da cinque anni e ha anche avuto una figlia dall’amante Yesim.