Lanazione.it - Il florovivaismo è stabile. Mobile, prosegue la crisi

PISTOIA Numeri che si equivalgono, a distanza di dodici mesi, per quanto riguarda le esportazioni del distretto florovivaistico della nostra provincia. A certificare questa tenuta del comparto, che per come sta andando il mercato negli ultimi tempi è sicuramente un qualcosa di positivo, è il "Monitor dei Distretti" realizzato dalla banca Intesa Sanpaolo in riferimento al primo semestre del 2024. Il comparto, sostanzialmente, ha confermato il valore del primo semestre dello scorso anno visto che siamo passati da 242 a 241 milioni di euro di prodotti smistati sul mercato. A fronte di questo leggero calo, calcolabile nello 0,5%, c’è la suddivisione delle nazioni dove i prodotti sono finiti con una importante crescita della Germania che è arrivata al +7.1% ed all’esplosione della richiesta in Romania dove la richiesta è cresciuta di più di un quarto rispetto allo stesso periodo del 2023, ovvero al +26,4%.