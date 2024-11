Isaechia.it - I Cesaroni 7, Micol Olivieri ci sarà? Lei rompe il silenzio e svela tutta la verità

Come anticipato nei mesi scorsi, la settima stagione de Isi farà. La popolare serie tv trasmessa da Canale 5 tornerà sugli schermi dopo dieci anni. Di recente, il protagonista Claudio Amendola (Giulionella serie) hato che le riprese cominceranno il prossimo 24 febbraio.L’attore, dunque, farà sicuramente parte del cast, come Elena Sofia Ricci (Lucia Liguori nella serie). Diversamente Alessandra Mastronardi ha assicurato che non tornerà a vestire i panni di Eva Cudicini: “Non prenderei parte ad un eventuale ritorno de I. I cicli si chiudono. Non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno più indietro. Non ero più io, volevo alzare l’asticella“. Oltre ad Amendola, anche Antonello Fassari tornerà nel ruolo di Cesare, mentre è ancora incerta la presenza di Max Tortora (Ezio Masetti) e di Matteo Branciamore (Marco).