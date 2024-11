Iodonna.it - «Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino», racconta il cantante pronto a riconquistare la scena musicale con un nuovo disco che uscirà in primavera

Riki è tornato: il(vero nome Riccardo Marcuzzo) aveva conquistato Amici nel 2017. Nello stesso anno scala le classifiche e conquista il pubblico vendendo dischi e riempiendo i palazzetti. Poi, nel 2020, lo stop. «C’è stato un momento di down importante, in cui ero solo», rivela al Corriere della Sera. E ora èa tornare sullacon Casabase, unprogetto chela sua rinascita e chein. Depressione: come capire quando chiedere aiuto X Leggi anche › Riki: «Prima di partecipare ad ‘Amici’ le casegrafiche mi snobbavano perché avevo pochi follower.