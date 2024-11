Guardate chi è arrivata a New York Jacqueline Luna e Ultimo quasi genitori sorpresa a poco dal parto

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Da settimane ormaiDi Giacomo sono a New. Da inizio settembre, per essere precisi, si sono trasferiti nella Grande Mela perché è lì che nascerà il loro primo figlio. In questo modo “E”, questa l’iniziale svelata del maschietto che presto vedrà la luce, avrà la doppia cittadinanza. Eci siamo: ilsi avvicina sempre di più.Da quando è a New, la coppia che ha fatto sognare lo stadio Olimpico di Roma con l’annuncio sul palco del primo bebè in arrivo non è troppo social. Poche ma buone, come si dice, le notizie che arrivano dagli Usa. Come i video divertenti sui pigiamini del piccolo, la maschera di Halloween con il pancione in bella vista, i panorami mozzafiato e gli incontri acome quello con “zio Eros Ramazzotti”.Leggi anche: “Orgoglioso di te”.