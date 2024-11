Ilfattoquotidiano.it - Great Cheese Robbery, è boom di furti di formaggio: dal Parmigiano Reggiano da 700 mila euro alle 22 tonnellate di cheddar, ecco perché è nel mirino dei ladri

Online si parla già di, ovvero la grande rapina di. Si tratta infatti del caso di un noto grossista londinese, Neal’s Yard Dairy, derubato di 22dida qualcuno che si è spacciato per un acquirente francese. L’azienda produttrice peraltro si era prodigata di fornire in breve tempo più di 950 forme di Hafod Welsh Organic, Westcombee Pitchfork, facendosi aiutare da diversi caseifici limitrofi, vista la quantità esagerata prenotata. Il movente di questa “stangata” rimane un mistero.Secondo la polizia londinese un uomo di 63 anni è stato arrestato con l’accusa di frode e ricettazione, ma poi è stato rilasciato con la condizionale in attesa di ulteriori indagini. Secondo l’azienda i suoi premiati formaggi sono tra i più ricercati nel Regno Unito.