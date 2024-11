Lanazione.it - "Frana pericolosissima". Mozione in Provincia

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"E’ necessario intervenire prima che possa accadere l’irreparabile". Commenta così la capogruppo Fdi in consigliole Mara Nicodemo il sopralluogo sulla strada che collega Stazzema a valle. Presenti il capogruppo di Luce a Stazzema, Baldino Stagi, le consigliere Marina Staccioli e Federica Canci ed alcuni cittadini. "Lasta peggiorando, come testimonia la linea guida tracciata sulla strada – sottolinea Nicodemo – unache era già stata oggetto di attenzione in passato, coi sopralluoghi dell’allora consiglierele Fdi Matteo Petrini e del consigliere regionale Vittorio Fantozzi. "Il lavoro che è stato fatto sulla strada è provvisorio e non può garantire la piena sicurezza: si procede in un solo senso di marcia, senza semaforo e senza catarifrangenti per la segnalazione notturna.