Ilgiorno.it - Fraffrog, Lupo Alberto e i social: "Offro la passione per il disegno"

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Francesca Presentini, in arte, è una delle artiste creator e influencer più amate della rete. Il suo canale YouTube conta 1,6 milioni di iscritti. Alla presentazione del nuovo volume “Tutto un altro“, pubblicato da Gigaciao,si è soffermata su tanti temi, compreso il suo personale rapporto con i tantissimi followers che la seguono quotidianamente. Francesca, partiamo da. "è un personaggio storico, iconico. Per una persona come me, che è cresciuta con le sue storie e i suoi fumetti, anche soltanto l’idea di pubblicarein una nuova veste e anche ridisegnarlo, visto che ho realizzato una mia breve storia all’interno del Gigazine, è stato un grande onore ma anche un onere. Comunque, è stato bellissimo"., da Silver a questa nuova generazione di artisti che lo sta sviluppando in maniera nuova, di cui fa parte anche lei.