Forza Italia e gli stadi Abodi E’ il momento di agire

ROMA (ITALPRESS) – Migliorare e accelerare la costruzione e la ristrutturazione degli impianti calcistici inriconoscendo agliun’importanza non solo politica, ma anche sociale e architettonica. Sono questi i temi contenuti nella proposta di legge diper la rinascita deglini. Nella conferenza promossa dal senatore diMario Occhiuto, e che si è tenuta presso la Sala Capitolare del Senato, sono state indicate le varie criticità degli impianti attuali, a partire dall’età media di oltre 60 anni, che ne ha condizionato la competitività con riferimento ai grandi eventi. La proposta, che prevede anche delle procedure semplificate per i club, è guidata dal concetto di “rinascenza” non solo fisica ma anche culturale: “Nel nostro Paese loo rappresenta un costo, mentre nelle altre realtà è visto come fonte di ricavi”, l’analisi di Occhiuto.