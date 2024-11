Bergamonews.it - “Fondi all’istruzione, non alla guerra”: il corteo degli studenti bergamaschi

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Bergamo. Venerdì 15 novembre, in occasione della Giornata Internazionale, i collettivi studenteschi Libertà e Partecipazione, Uni+, Unibgforpalestine, Unione, Pugno Chiuso e Marielle Franco organizzano unin partenza da piazzale Marconi a Bergamo alle 14,30.“La mobilitazione è la risposta a 20 anni di smantellamento dell’istruzione pubblica, colpita da un definanziamento continuo e in costante aumento, che danneggia gliche non si non si sentono più parte integrante delle loro scuole e università – recita la nota congiunta dei collettivi -. Anzi, con la logica dell’aziendalizzazione, diventano sempre più merce al servizio del mercato del lavoro, invece che cittadini da formare”.Gliscendono in piazza per preservare il sistema universitario: “Il recente taglio di 500 milioni al Fondo di Finanziamento Ordinario attuato dal governo Meloni è un attacco diretto, una chiara volontà di distruggere il concetto di università libera, gratuita e inclusiva”.