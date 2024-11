Iltempo.it - Fitto su Next Generation: "Se dovessi votare domani mattina il mio voto sarebbe favorevole"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 novembre 2024 "Il tema collegato alla mia astensione, all'estensione del gruppo l'Italia. In quella fase noi avevamo delle perplessità e dei dubbi rispetto all'attuazione e ad alcuni aspetti collegati a delle evidenze che non erano chiare. Infatti non abbiamo votato contro. Se noi avessimo votato contro, se io, anzi avessi votato contro, lei avrebbe avuto delle legittime aspettative con questa domanda. L'astensione era una posizione di attesa. Le posso dire che l'esperienza che io ho avuto da ministro del PNRR a livello nazionale mi porta a dire che è un'esperienza positiva e quindi quella astensione seun." Così il vicepresidente designato per la Coesione e le Riforme della prossima Commissione europea, Raffaele, rivolgendosi agli eurodeputati davanti al Parlamento europeo.