Sport.quotidiano.net - Fiorentina carpe diem. Con un centravanti che sembra Batistuta un popolo è impazzito

Firenze, 11 novembre 2024 – Stomaco in subbuglio, senso di vertigine, il cuore che scende in pista e balla come John Travolta sul battito dance di Staying’alive. Poi entrano in funzione i neuroni, anticorpi di ogni illusione., godiamoci l’adesso, poi vedremo ciò che sarà. La nostra vita è così, momenti di furore, gioia e intensità emotiva. Poi ci sono le lacrime e tutto il resto. Ma questa, per ora e per fortuna, è un’altra storia, un gioco emozionale a cui ognuno partecipa con tutto se stesso. C’è chi fa finta di niente, quasi per scaramanzia. C’è chi invece si tuffa di getto oltre qualsiasi ostacolo: prepariamo ago e filo, c’è da cucire sulla maglia quella cosa lì. Si scherza, si discute, si mette in campo tutto ciò che questa città sa essere: ironica, sarcastica, estrema, divertita e divertente.