Ilrestodelcarlino.it - Festa del Tartufo: incasso rubato. Scomparsi 10mila euro in contanti

l’del pranzo alladeldi Cavola-Forum. Tanta gente, tanta allegria domenica, ma subito l’amarezza di un furto che spegne l’entusiasmo di oltre 70 volontari che hanno dato l’anima per la buona riuscita della. A conclusione del pranzo, nel tardo pomeriggio di domenica, il segretario della Pro loco di Cavola, Mario Boccaleoni, si è recato nella sede di CavolaForum e ha scoperto il fattaccio. Ha notato che la porta d’ingresso alla stanza dove erano custoditi i soldi era stata aperta, qualcuno aveva forzato la serratura con un cacciavite. L’del pranzo di domenica amontava circa a, cifra tra l’altro sottratta al volontariato e in parte destinata alla beneficenza, come avviene in queste feste. Mortificati per un furto che offende l’onesta e la generosità di tutti coloro che si sono impegnati per giorni nell’organizzazione della, ai responsabilinon restava altro che rivolgersi ai carabinieri di Toano per denunciare ilfurto.