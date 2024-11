.com - Disponibile il romanzo noir “Una camicia rosso sangue” di Patrizia Petruccione e Riccardo Aicardi

Leggi l'articolo completo su .com

in libreria e negli store digitali “UNA”, il nuovodiedito da Robin Edizioni.Una serie di misteriosi delitti nella villa di una nobile famiglia inglese nella campagna siciliana tra Marsala e Mazara del Vallo allontana il garibaldino Giacomo Dho dalla lotta per la liberazione del meridione e lo impegna ancora una volta come investigatore in un’indagine complessa e delicata, in equilibrio tra gli interessi strategici della diplomazia britannica, quelli patriottici rivoluzionari di Garibaldi e Bixio e quelli esplicati dalla longa manus di Cavour di un controllo costante e ineludibile del Regno sabaudo.Spiegano gli autori a proposito del libro: “I nostri personaggi nascono con una fisionomia abbozzata, come il DNA dei figli che metti al mondo.