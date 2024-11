Sport.quotidiano.net - Derby ricco di emozioni. Rainbow fa sua la vittoria

Volley Santo Stefano 1La Spezia 3 (22-25; 27-25; 12-25; 21-25) VOLLEY SANTO STEFANO MAGRA: Cesqui, Ismari, Loria, Maggi, Mazzocca, Parentini, Pedrelli, Posati Rossini, Stirbu, liberi Guidi e Gigantesco. All. Ferraro.VOLLEY LA SPEZIA: Allegretto, Annarelli, Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Grandeaux, Perchiazzi, Vollonnino 1, libero Pilli. All. Saccomani. Arbitro: Piazza SANTO STEFANO MAGRA – LaLa Spezia si aggiudica il combattutocontro il Volley Santo Stefano Magra, sfida che metteva di fronte due delle tre capolista in campionato. Lapermette alladi restare in vetta insieme al Colombiera. "È stata una bella partita, sentita da entrambe le parti oltre che dal folto pubblico – commenta coach Saccomani – giocata in una piacevole atmosfera.