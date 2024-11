Formiche.net - Dalla Florida con amore. Le scelte di Trump per diplomazia e Casa Bianca

Per il media cinese Guancha.cn Marco Rubio è il “leader dell’avanguardia anti Cina”. Potrebbe diventare il primo segretario di Stato americano sanzionatoCina e il primo alto funzionario statunitense a trattare con la Cina da decenni a cui è stato vietato visitare la Cina per via delle critiche sulla situazione dei diritti umani. Secondo quanto riportano molti media americani, il presidente eletto Donaldavrebbe scelto lui, classe 1971, dal 2011 senatore della, come suo segretario di Stato. I due si sono riconciliati pubblicamente poco dopo chesi è insediato come presidente nel 2017, dopo la rivalità alle primarie repubblicane.Pensando alla Cina, la situazione di Rubio ricorda, a parti invertite, quella che aveva visto nel 2023 l’ex ministro della Difesa cinese Li Shangfu rinviare ripetutamente l’incontro con il capo del Pentagono, Lloyd Austin, a causa della disputa sulle sanzioni americane decise nel 2018 a suo carico in relazione all’import di armi russe quando prestava servizio come generale della Rocket Unit dell’Esercito popolare di liberazione.