Contratto tessile e moda verso il rinnovo, 200 euro in più al mese per 400mila lavoratori

Siglata l’ipotesi didelcollettivo nazionale dele abbigliamento che riguarda 400.000in forze presso 40.000 aziende. La bozza è stata firmata da Smi (Sistemaitalia), Filctem, Femca e Uiltec. Si prevede un aumento di 200lordi a regime, in tre anni, oltre a ulteriori 600da spendere in beni e servizi di welfare nel triennio.Secondo il calcolo dei sindacati il trattamento economico complessivo, considerando l’aumento salariale e il miglioramento degli istituti di welfare, va a raggiungere una media di 232al.Il testo contiene poi importanti miglioramenti in merito alla formazione e al welfare contrattuale, in particolare su sanità integrativa, previdenza complementare e long term care, cioè quelle assicurazioni che coprono le spese derivanti dall’impossibilità di svolgere autonomamente le normali funzioni della vita quotidiana dovute a malattia o infortunio.