Gaeta.it - Bonifica e sicurezza: interventi significativi alla foce dei fiumi Tordino e Salinello a Giulianova

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, ladeiha subito una trasformazione sostanziale grazie a un’operazione direcentemente completata. Questo progetto, finanziato dRegione Abruzzo con un investimento di 300.000 euro, fa parte di un più ampio piano miratomitigazione del rischio idraulico esalvaguardia dell’ambiente locale. Glirealizzati hanno permesso di migliorare il deflusso delle acque fluviali, contribuendo così a una maggioreper il nucleo urbano, specialmente in situazioni di potenziali inondazioni.Dettagli sull’operazione diL’operazione disi è concentrata sulla rimozione dei detriti e delle ostruzioni nei letti dei, una causa comune di esondazioni nelle aree urbane. Il comune diha lavorato a stretto contatto con la Regione Abruzzo per assicurare che le risorse fossero allocate correttamente e che i lavori fossero eseguiti in modo efficace.