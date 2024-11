Ilrestodelcarlino.it - Bologna Città 30, il Tar ‘boccia’ il ricorso dei tassisti contro i limiti: le motivazioni

, 12 novembre 2024 – Il Tar dell’Emilia Romagna, con sentenza depositata nella giornata di ieri, 11 novembre, ha respinto, dichiarandolo inammissibile, ilproposto la scorsa primavera da dueper annullare i provvedimenti del progetto “30”,il quale si era costituito in giudizio anche il Ministero dei trasporti. I giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del“per carenza di interesse ad agire”. Il cuore della motivazione è la mancata dimostrazione di una lesione effettiva e attuale agli interessi economici e di un danno concreto all’attività imprenditoriale deiderivante dall’abbassamento della velocità a 30 km/h in determinate strade cittadine, e perciò l’assenza di una utilità per loro dall’eventuale annullamento della misura, che, viceversa, viene esplicitamente riconosciuta come funzionale alla tutela della pubblica incolumità.