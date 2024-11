Oasport.it - Basket, Trento cade ancora in trasferta in EuroCup. La Dolomiti sconfitta dai Wolves Vilnius

Continuano i problemi inper laEnergiain. La squadra di coach Galbiati non riesce proprio a sbloccarsi lontano da casa, cedendo in Lituania contro iper 88-83 al termine di una partita combattuta e che si è decisa nei minuti finale. Perè la quintastagionale in Europa e lavede un po’ allontanarsi il sesto posto, mentre per iè il quinto successo consecutivo.Anon basta la grande prestazione dell’ex Eigirdas Zukauskas, che ha messo a referto 21 punti. Buona anche la prova di Jordan Ford (17) e Quinn Ellis (14). I lituani sono invece trascinati da uno scatenato Andrew Andrews, che firma 23 punti con sei triple a referto. Importanti anche i 18 punti di Tre’Shawn Thurman.Ottimo avvio dei padroni di casa con ottimo Blazevic che firma il 10-3 iniziale.