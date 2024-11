Bergamonews.it - Auci, Albinati, Lodoli e Mencarelli tra i protagonisti di “Presente Prossimo”

Tutto pronto per la nuova edizione del festival letterario, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana. Dal 16 novembre 2024 al 24 gennaio 2025 sono in programma otto appuntamenti con altrettanti grandi scrittori contemporanei noti nel panorama nazionale e internazionale.Durante gli incontri si affronteranno con iargomenti diversi: un viaggio tra le pagine di narrativa e quelle di saggistica, per ragionare direttamente insieme agli autori su tematiche che caratterizzano la società di oggi. Ma anche per ragionare sul futuro, per leggere attraverso gli sguardi degli scrittori situazioni, pensieri, emozioni, cambiamenti.ha pensato quest’anno ad un coinvolgimento attivo del pubblico proponendo due originali workshop formativi: il primo, a cura di Storie Officinali, si svolgerà in tre incontri e sarà incentrato sulla cura che i libri possono rappresentare in diversi momenti della nostra vita; il secondo laboratorio prevede due incontri durante i quali verranno svelati tutti i segreti per realizzare un podcast efficace.