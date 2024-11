Atp Finals 2024 Ferrero | Alcaraz ha difficoltà a respirare ma non penso si ritiri

Leggi su Sportface.it

La notizia del giorno da Torino è che Carlos, all’indomani della sconfitta contro Casper Ruud alle Atp, ha interrotto il suo allenamento dopo soli 10 minuti. A fare chiarezza sulle sue condizioni è stato il coach, Juan Carlos, che ha dichiarato ai media spagnoli: “Appena si muove un po’ ha, è un brutto momento per ammalarsi. Non possiamo dire se domani giocherà o meno.che non arriverà al punto di ritirarsi, tuttavia sarà difficile vederlo al 100%“. Il numero 3 del mondo tornerà in campo alla Inalpi Arena alle ore 14.00 di mercoledì 13 novembre, quando sfiderà Andrey Rublev. Atp: “ha, ma nonsi” SportFace.