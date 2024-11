Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri: La Talpa affonda e l'errore di Mediaset: dati Auditel

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

Il tanto atteso ritorno de Lasu Canale 5, dopo più di un decennio di assenza, non sembra aver conquistato il pubblico. Il programma, che in passato aveva lasciato un segno indelebile nella storia dei reality show, è tornato in una veste completamente diversa, tanto da sembrare quasi irriconoscibile. I telespettatori che avevano sperato di ritrovare le dinamiche e lo spirito delle edizioni storiche sono rimasti delusi da una formula che sembra stravolgere tutto ciò che un tempo rendeva il format vincente.A conferma del malcontento generale ci sono gliTV di: la puntata di lunedì 11 novembre 2024 ha registrato un crollo significativo, fermandosi a 1.917.000 spettatori con una share del 12,5%, ben al di sotto dei risultati della puntata di debutto che aveva ottenuto 2.250.