Gaeta.it - Arresto dell’ex conduttore Andrea Piscina: accuse di pornografia minorile e violenza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, noto exradiofonico, ha deciso di rendere dichiarazioni in aula durante il processo con rito abbreviato a suo carico. Il 25enne, arrestato il 13 giugno scorso, è accusato di produzione di materiale pedopornografico esessuale su minori. Secondo le indagini, il giovane adescava le sue vittime su piattaforme social, utilizzando nomenclature fittizie come “Alessia“, “Anna” e “Sara“.La prossima udienza e le indagini in corsoIl prossimo incontro legale si terrà il 19 dicembre davanti al gup di Milano, Roberto Crepaldi. In quella sede, le parti saranno di fronte alle contestazione mosse dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, che ha diretto il lavoro del Nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale. Gli agenti sono riusciti a identificare oltre mille immagini di bambini e ragazzi, con età tra i 9 e i 14 anni, sui dispositivi informatici di, il quale ha ricoperto anche un ruolo di allenatore in una polisportiva.