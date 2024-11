Gaeta.it - Ancona inaugura un’area attrezzata per lo sport nel Parco della Montagnola

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città diha recentementetoper il fitness all’aperto, situata nel, tra il Palacasali e il Campo scuola di atletica Conti. L’iniziativa, promossa dalla societàe Salute con il supporto di ANCI, è concepita come uno spazio dedicato al benessere dei cittadini. Questa struttura consente di praticare attività fisica in solitudine o in compagnia, offrendo quindi un’opportunità eccezionale per incoraggiare stili di vita attivi.Dettagli sull’areae sulla sua fruizioneL’areaè completamente digitalizzata e consente a chiunque di accedere a tutorial di allenamento tramite semplici codici QR presenti su ciascun attrezzo. Grazie a queste risorse, gli utenti possono apprendere le tecniche corrette per utilizzare gli strumenti, sfruttando al massimo il potenzialepalestra all’aperto.