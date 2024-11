Gaeta.it - Walcor lancia novità dolciarie per il Natale e l’Epifania: focus sui personaggi amati dai bambini

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le festività die delsi avvicinano e, storica azienda dolciaria di Cremona, si prepara a conquistare le famiglie italiane con un’offerta ricca e variegata. Sotto la gestione di J.P. Morgan dal 2022, l’azienda celebra il suo 70° anniversario con un assortimento di prodotti natalizi che mette al centro ipiùdai. Di seguito, le principaligià disponibili sugli scaffali della grande distribuzione in Italia.l’assortimento natalizio diha rinnovato la sua gamma di prodotti per le festività, inclusi nuovi Calendari dell’Avvento. Tra le proposte spiccano i temi di One Piece, Hello Kitty e Minions, che promettono di entusiasmare i più piccoli. Questi calendari non solo offrono dolcetti quotidiani, ma anche un’esperienza coinvolgente, in modo da rendere l’attesa delancora più speciale.