Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni 11 novembre 2024: Nunzio e Rossella si ritrovano

finalmente si ritroveranno, come si evince dalledi Unalrelative alla puntata che andrà in onda lunedì 11. I due, di recente, hanno vissuto un forte momento di vicinanza e si sono anche scambiati un bacio appassionato, ma il giovane ha deciso di rimanere accanto a Diana Dalla Valle., inoltre, ha anche iniziato una convivenza con la donna e questo ha spezzato il cuore a. Quest'ultima, intanto, ha accettato la proposta di Fusco, il suo primario, che le ha chiesto di collaborare con lui ad un lavoro di ricerca scientifica. La giovane dottoressa, però, si è subito pentita della sua scelta in quanto l'uomo ha cominciato a molestarla., di fronte all'ennesimo gesto inopportuno di Fusco, lo ha affrontato e tra loro è nata una discussione che ha profondamente scosso la ragazza.