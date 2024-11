Justcalcio.com - TS – Juve Next Gen, chi è il possibile nuovo allenatore

2024-11-11 23:10:59 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport:TORINO – Si attende soltanto il comunicato ufficiale, ma è segnato il futuro di Paolo Montero: l’ex storico difensore uruguayano, infatti, dopo il ritorno in bianconero per guidare la Primavera e la promozione a tecnico della Prima Squadra per le ultime due giornate dello scorso campionato dopo il burrascoso addio di Massimiliano Allegri al termine della Coppa Italia vinta contro l’Atalanta, sarà sollevato dall’incarico didellaGen. Al suo posto,il ritorno di Brambilla, recentemente esonerato dal Foggia.Montero e la stagione dellaGenPaolo Montero paga l’avvio balbettante della seconda squadra bianconera, inserita nel terribile girone C di Serie C. LaGen, infatti, con una sola vittoria nelle prime 14 giornate di campionato, si trova – in attesa del Taranto, impegnato oggi contro l’Audace Ceignola – al penultimo posto della classifica a quota 7 punti, ad altrettanti di distanza dalla salvezza diretta.