Bergamonews.it - Travolto da un’auto, grave 54enne in monopattino

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Curno. Si trova in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni ilinche lunedì pomeriggio si è scontrato conin via Toscana a Curno, a due passi dalla Briantea.Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, ilstava verosimilmente procedendo in contromano quando sarebbe entrato in contatto con l’auto, che stava invece per svoltare in via Merena. Il, di Brembate, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso, ovvero massima gravità. Intubato, ha riportato traumi al volto, braccio, torace e schiena.