Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-11-2024 ore 09:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati sta calando di intensità alanche se resta naturalmente sostenuto su tutte le principali strade di accesso al centro città sul Raccordo Anulare ancora allenamenti in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria e a partire dal vivo con laa Firenze fino alla Nomentana altre cose dalla Casilina all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra il video con l’ Fiumicino all’uscita Ostia Acilia permangono incolonnamenti tra lo svincolo Prenestina Tor Bella Monaca che la Tiburtina abbiamo avute ancora sul tratto Urbano dellaL’Aquila a coda si riduce notevolmente rispetto ad un’ora fa ora interessa il tratto che va da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale ancora incolonnamenti sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto sulla Salaria da Fidene alla tangenziale per quanto riguarda nello specifico la tangenziale ci sono quelli dall’uscita per la stazione Tiburtina lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti anche verso San Giovanni 3 a Tor di Quinto la Salaria e dalla stazione Tiburtina fino a viale Castrense nel quadrante Sud code sulla Pontina tra Castelno Trigoria e Pomezia in direzione di Latina vi sono dei lavori maggiori informazioni queste altre notizie sul sito